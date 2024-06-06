شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق مرحلة جديدة من مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف بالتعاون مع بنك QNB مرحلة جديدة من مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين في لاستمرار تفوقهم، حيث تم منح 100 طالب متفوق من طلاب جامعة سمنود التكنولوجية منحًا دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية.

تأتي هذه المرحلة الجديدة من مبادرة "تكافؤ" في إطار استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون بين محافظة الغربية وصناع الخير، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم منظومة الجامعات التكنولوجية. وتعد المرحلة الجديدة لمبادرة "تكافؤ" استكمالًا للنجاحات المتتالية والتعاون البناء بين صناع الخير وبنك QNB لدعم ملف التعليم بشكل عام والطلاب المتفوقين بشكل خاص.

وتماشياً مع استراتيجية عمل صناع الخير في قطاع التعليم، وإيمانًا من البنك بأهمية وحيوية التعليم، تأتي هذه المبادرة لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين والنابغين للحفاظ على تفوقهم، تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية في دعم التعليم الفني والجامعات التكنولوجية.

