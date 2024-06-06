شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تطالب المالية والتخطيط بالبت فى توصياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك توصيات صدرت عن بعض لجان مجلس النواب، ومنها لجنة الإدارة المحلية بشأن عقد اجتماع بين وزارة التخطيط والمالية والتنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية لاستبدال عمليات رصف الطرق لتكون بالإنترلوك، نظرا لكونها أرخص وأطول عمرًا، متسائلا: "ماذا فعلت الحكومة في التوصية؟".

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، موجها حديثه لبعض القيادات التنفيذية بالحكومة: "نريد معرفة إذا كانت التوصية قابلة للتنفيذ أم لا"، منتقدا بعض القرارات التى يتم إعلانها بشكل مفاجئ دون ترتيب مسبق، أنا اللي اعرفه المفروض يكون في تنبؤ بالأزمة قبلها بـ 6 أشهر، مطالبا مسؤولي الاتصال السياسي بوزارتي المالية والتخطيط بعرض الموقف التنفيذي التوصية التي صدرت من اللجنة الأسبوع المقبل حد أقصى.