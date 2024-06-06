شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان يكرم الأعمال الدرامية الداعمة لأهداف المجلس لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024 ، وذلك يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 بأحد فنادق القاهرة.

يأتي ذلك انطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة طوائف المجتمع، ولما للدراما التليفزيونية من دور هام فى تشكيل الوعى بما يؤثر على هذه الثقافة سلباً أو إيجاباً.



وقال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه تم تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة الأستاذة سميرة لوقا - عضو المجلس.



ولفت الى أنه تم اختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى وعضوية كلاً من الأب بطرس دانيال - الناقد الفنى أندرو محسن - الإعلامى عمرو خفاجه - الناقد الأدبى سيد محمود - الكاتبة داليا شمس - الكاتبة أمينة خيرى.



وأشار المجلس الى أنه سيتم تكريم أبطال فيلم "رَفعت عينى للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته بمسابقه أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77، وذلك لما يمثله من دور فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.