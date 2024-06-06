توجيهات عاجلة بتشديد الرقابة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية خلال عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كتاباً دورياً لتنظيم عمل الإدارات والمديريات وكذلك الرقابة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

نص الكتاب الدورى الصادر بالتوجيه على العمل بالتناوب خلال فترة عيد الأضحى المبارك للرقابة والمرور على كافة الأنشطة من المخابز البلدية والانشطة التموينية الاخرى والأسواق، إضافة إلى متابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية من توافر اللحوم الحية والمذبوحة وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والأسواق والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن والتابعة لوزارة الزراعة والوحدات المحلية بالمحافظة.

وشمل الكتاب الدوري التوجيه بعمل المخابز البلدية بكل إدارة تموينية والسماح بمنح إجازات لبعض المخابز البلدية حال طلبها لذلك بكل منطقة وبما لا يتجاوز 20% من أعداد المخابز البلدية العاملة بكل إدارة تموينية، مع مراعاة عدم تأثر المنطقة وتوافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين ومتابعة توافر الخبز البلدى بالمخابز وذلك تيسير للمواطنين للحصول على احتياجتهم من الخبز بسهولة ويسر والاعلان عن ذلك بواجه المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المواطنين والمستهلكين.

ومن جانبه، قال أحمد كمال معاون وزير التموين للمشروعات والإعلام، إنه سيتم متابعة ورقابة على الأسواق والأسعار وكذلك متابعة صرف السلع الغذائية من خلال شركتي الجملة والبدالين التموينيين والتي يتم صرفها شهريا على البطاقات التموينية والمتابعة.

وأكد على تعزيز الإشراف والرقابة على توافر أسطوانات البوتجاز بالمستودعات بالكميات والأوزان والأسعار الرسمية المقررة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية وآخرى فرعية بالإدارات التموينية لمداومة المرور ومتابعة الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها، بالإضافة إلى إخطار الإدارة المركزية لشئون الرقابة بتقرير يومي عن الحالة التموينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك يوميا.