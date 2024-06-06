تنديد فلسطيني بمجزرة مدرسة النصيرات التي تؤوي مئات النازحين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ندد الفلسطينيون بالمجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في مدرسة تؤوي مئات النازحين الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 33 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أعداد شهداء مجزرة مدرسة النصيرات مرشحة للزيادة، في ظل خطورة الحالات التي وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، مشيرة إلى أن أعداداً هائلة من الشهداء والجرحى تتدفق إلى مستشفى شهداء الأقصى، والتي باتت ساحاتها وممراتها مكتظة بالجرحى، في ظل المجازر المروعة التي ترتكب بشكل يومي، يضاف إلى ذلك النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية ونفاذ الوقود المشغل لأقسامها.

ودعت “الصحة الفلسطينية” المجتمع الدولي للتدخل العاجل، لوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني، والتي يذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء يومياً.