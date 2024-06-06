رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام عددٍ من المسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات، جريمةَ اقتحامِ عددٍ من المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، ندَّد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الممارسات العبَثية التي تمسُّ حرمةَ المقدّسات الدينية، وتُمثِّل انتهاكًا خطِرًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتُقوّض جهودَ السلام وفُرَص الحلّ الدائم والعادل من خلال إقامةِ دولةٍ فلسطينية على حدود عام 1967م، وعاصمتها القُدس الشرقية.