بوشكيان من بروكسيل: زيادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى أوروبا يُساعد على نمو اقتصادنا

باشر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، زيارته الرسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل بلقاء المديرة العامة للمفوضية الأوروبية لشؤون الصحة وسلامة الغذاء كلير بوري، حيث تناول البحث موضوع تصدير المنتجات الغذائية اللبنانية إلى الاتحاد الاوروبي، انطلاقًا من الأولوية التي توليها وزارة الصناعة لتأمين سلامة وجودة الصناعات الغذائية اللبنانية وضمان تطبيق نظام التتبع والالتزام بالمواصفات.

وشدّد بوشكيان على "تسهيل دخول المنتجات الغذائية اللبنانية وزيادة التصدير إلى السوق الاوروبي، معتبرًا أنّ هذا الأمر يُساعد الاقتصاد اللبناني على النمو، وعلى الاستثمار في مؤسسات صناعية جديدة وإيجاد فرص عمل في مختلف المناطق، وتحقيق التنمية المستدامة والانماء المتوازن.

وتوافق المجتمعون على ضرورة إزالة العوائق التي تعترض دخول بعض المنتجات لا سيما المركّبة منها والتي تحتوي على منتجات حيوانية. وتم التوافق على خارطة طريق تنفيذية لهذا الموضوع.

إلة ذلك، التقى بوشكيان والوفد المرافق خبيرة ال​سياسة​ الاوروبية والتشريعات انغريد مورفن لاستعراض ما يمكن أن يقدّمه البرنامج الاوروبي "AGRIINFO" للصناعيين اللبنانين في قطاع المواد الغذائية، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلّقة بالتشريعات الجديدة التي تصدر تباعا عن الاتحاد الاوروبي، والتي يمكن ان يكون لها تأثير مباشر على دخول المنتجات اللبنانية الى اوروبا. وتم التوافق على عدد من المبادرات التي سيتم اطلاقها في هذا الاطار.