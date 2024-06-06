تناقل روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي، صورةً لرسالة نصيّة من رقم دنماركي، وصلت إلى صاحب الموقع الّذي تمّ استهدافه في بلدة وادي جيلو فجر اليوم الخميس، مفادها أنّ الموقع المؤلّف من طابقين، المتواجد بالقرب من صيدلية في وادي جيلو، سيُستهدف في اللّحظات القريبة. وطُلب منه في الرّسالة إخلاء المكان فورًا".

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة نصية تحذيرية وصلت إلى صاحب موقع في وادي جيلو قبل استهدافه فجرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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