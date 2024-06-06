بو نجم في لقاء "جسور الحوار": الحوار الديني هو أساس لخلق نواة في المجتمع تستطيع مواجهة الفساد

نظّمت لجنة الحوار المسكوني وحوار الحياة في ابرشيّة انطلياس المارونية، ومدرسة يسوع ومريم- الربوة قرنة شهوان لقاء بعنوان "جسور الحوار" الذي أطلقه نادي "REACT" في المدرسة في بداية العام الدراسي 2023-2024، برعاية راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم.

وتطرق بو نجم الى "أهميّة الإصغاء الى الجيل الجديد المتخبّط بالتحديات المتعلقة بتعثّر أو ببطء الحوار الديني بهدف تقديم الرعاية الحقيقيّة للشباب"، مؤكداً أنه "في إطار رسالتنا الكنسيّة واجب علينا أن نسمَعكم ونعرف همومكن. الهمّ الأوّل في مسيرتنا كأبرشيّة أنطلياس المارونيّة، أن نصغي لشبابنا وشاباتنا، الإصغاء هو في ِصلب الحِوار اللاهوتي بين الله والشعب. الله استمع لشعبه والشّعب سَمِع كلمة الله".

ولفت الى أننا "نقدّر رغبتكم بالحوار، وسوف نسير معكم إنطلاقًا من شعار أسقفيّتنا، (نسير معاً) بمشروع بناء وتمكين جسور الحوار. بهذه الطريقة نحقّق خطة الله بالسير معًا كأسرة بشريّة واحدة. ولتحقيق هذه القضيّة نتعهد أن نبقى على حوار دائم".

واعتبر أن "الحوار الديني هو أساس لخلق نواة في المجتمع تستطيع مواجهة الفساد وانتهاك حقوق الإنسان من خلال خلق شبكات دعم شبابيّة من مختلف الطوائف والأديان لنقول (لا) لكلّ من يهين هويّة وقيمة الإنسان باسم الحريات".