"النشرة": إصابتان مدنيّتان في غارة إسرائيلية أدّت إلى تدمير منزل خالٍ في عيترون

استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا خاليًا مؤلف من 3 طوابق في بلدة عيترون، ما أدى إلى تدميره بالكامل وسقوط إصابتين مدنيتين وصفت جراحهما بالطفيفة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.