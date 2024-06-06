توجّهت قوّة من أمن الدولة إلى بلدة كوسبا - الكورة برفقة شرطة بلدية كوسبا، بعد رفض 70 سوريّاً في البلدة، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإخلاء النازحين غير الشرعيّين والذين يشغلون عقارات خاصّة على رغم رفض مالكيها، وعمل عناصر أمن الدولة على إخراج النازحين من تلك العقارات، التي ختموها بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة القضاء.

كانت هذه تفاصيل خبر دورية من أمن الدولة عملت على إخراج نازحين رفضوا الخروج من بلدة كوسبا - الكورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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