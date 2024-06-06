المجلس الوطني للاعلام: بإمكان مجلس الوزراء منح قناة بث فضائية لـ"HTV" المقدم من خلف الحبتور

أرسل رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ جوابا الى مجلس الوزراء بناء لطلبه ودرس فيه ملف قناة "HTV" المقدم من قبل رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أبدى فيه رأي المجلس واعتبر أنه "بإمكان مجلس الوزراء منح قناة بث فضائية لهذه القناة استنادا لقانون البث الفضائي 531/96 على ان يحدد مجلس الوزراء بدل الايجار السنوي خصوصا ان المؤسسة تلتزم بالمعايير الموضوعية والأخلاقية التي ينص عليها القانون المرئي والمسموع 381/94 لجهة الموضوعية والشفافية وصحة المعلومات ودقتها وعدم الإثارة السياسية والطائفية أو الدعوى الى العنف في المجتمع".

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