أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "مراقبي وزرارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار ومؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية قاموا بجولات تفتيشية على المؤسسات التجارية نطاق مدينة النبطية".
ولفت المراسل، الى أن "المراقبين سطروا محضري ضبط بحق صاحب محل وموزع للغش بأوزان ومكاييل غالونات زيت الصويا في النبطية وقد احيل الملف إلى مديرية حماية المستهلك ليستكمل التحقيق والبحث مع صاحب المؤسسة المخالفة وعنوانها".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تسطير محضر ضبط بحق صاحب محل زيت الصويا في النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.