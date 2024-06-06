"النشرة": تسطير محضر ضبط بحق صاحب محل زيت الصويا في النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "مراقبي وزرارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار ومؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية قاموا بجولات تفتيشية على المؤسسات التجارية نطاق مدينة النبطية".

ولفت المراسل، الى أن "المراقبين سطروا محضري ضبط بحق صاحب محل وموزع للغش بأوزان ومكاييل غالونات زيت الصويا في النبطية وقد احيل الملف إلى مديرية حماية المستهلك ليستكمل التحقيق والبحث مع صاحب المؤسسة المخالفة وعنوانها".