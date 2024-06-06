أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان عن "مواصلة جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة جدآ من المصنوعات التبغية المهربة، بنتيجة عملية دهم في بلدة النبي شيت. وسطرت محضر ضبط في حق المخالف ينظر فيها القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة في النبي شيت ومحضر ضبط بحق المخالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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