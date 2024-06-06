طباجة: القطاع السياحي في لبنان بحاجة على الأقل الى 5 سنوات لينهض

رأى رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية في لبنان علي طباجة، ان "منظمة هيومن رايس ووتش أكدت بأن العدو الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض في حربه المستمرة على الجنوب والتي تنفجر 5 مرات قبل في الأعلى قبل ان توصل الى الأرض".

واعتبر طباجة، أن "ما يحصل هو انتهاك للقانون الدولي الذي يحرم استخدام هذا النوع من السلاح الذي يسمم التربة ويقضي على المزروعات وينتج عنه مرض السرطان في اكثر من 17 بلدة جنوببية على الحدود".

ولفت الى أن "القطاع السياحي في لبنان بحاجة على الأقل الى 5 سنوات لان ينهض، والسياحة اللبنانية هي ايقونة السياحة العالمية".