قوى الأمن أوقفت أحد المطلوبين بجرم مخدّرات عند حاجز ضهر البيدر

أعلنت المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، عن توقيف أحد المطلوبين بجرم مخدّرات عند حاجز ضهر البيدر، وهو المدعو ع. م. (مواليد عام 1966، لبناني).

ولفتت، في بلاغ، إلى أنّ "بتفتيشه والسيّارة عثر على نماذج أوراق رسمية فارغة (إفادات سكن، وأذونات سفر، وطلبات بيان قيد من دائرة النفوس)، أوراق بيضاء فارغة موقّعة وتحمل بصمة لشخص آخر، بالإضافة إلى العديد من البطاقات المختلفة".

هذا، وأودع الموقوف مع المضبوطات المراجع المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.