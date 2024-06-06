"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على الوزاني وآخر على العباسية أدى إلى اشتعال حريق

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت بلدة العباسية بالقذائف الفوسفورية ما أدى إلى اشتعال حريق". وفي السياق، أفاد المراسل، عن "تعرض بلدة الوزاني لقصف مدفعي إسرائيلي".

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