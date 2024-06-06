هاشم تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لاعفاء محافظتي النبطية والجنوب من الرسوم والضرائب

أعلن عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم، في تصريح من مجلس النواب، أن "العدوان الاسرائيلي الحاصل على الجنوب طال كل نواحي الحياة واستهدف البشر والحجر والشجر، وانطلاقا من مسؤوليتنا عن منطقة الجنوب، ولاننا منجازون لاهلنا وشعبنا، تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر لاعفاء محافظتي النبطية والجنوب من كافة الرسوم والضرائب عن الكهرباء والمياه".
وأمل هاشم، "تجاوب الجميع مع اول جلسة تشريعية لاقرار هذا الاقتراح ،لأن ابناء الجنوب يدفعون الضريبة عن كل الوطن".
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