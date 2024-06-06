ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أنّ "الطّفلة "أ. ش" (11 عامًا)، ادّعت بأنّ رجلًا اقترب منها أثناء توجّهها إلى مدرستها الكائنة في محلّة الشيقان في ​بعلبك​، ووضع على أنفها منديلًا رائحته كريهة، واحتجزها بسيّارته الّتي كان في داخلها بعض الأطفال والأشخاص. وبعد جولة في شوارع المدينة، اضطرّ الخاطف إلى تركها نتيجة صراخها المتواصل، وأنّها عادت إلى المنزل بمساعدة إمرأة لهجتها سوريّة"، مشيرةً إلى أنّ "القوى الأمنيّة استمعت إلى الطّفلة، وتعمل على التثبّت من روايتها".

كانت هذه تفاصيل خبر طفلة ادعت تعرضها للخطف لبعض الوقت أثناء توجهها إلى مدرستها في بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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