أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا استهدفنا دبّابتَين صهيونيّتَين من نوع "ميركافا" بقذيفتَي "الياسين 105"، شرق مدينة ​دير البلح​ وسط قطاع غزة". وكانت قد أشار في وقت سابق اليوم، إلى "أنّنا قصفنا قوّات العدو المتوغّلة شرق مخيم ​البريج​ وسط قطاع غزة، بقذائف هاون من العيار الثّقيل".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": استهدفنا دبابتَين صهيونيتَين بقذيفتَي "الياسين 105" شرق دير البلح وسط غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.