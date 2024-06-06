مسؤولون أميركيون: تكتيكات حماس الجديدة في غزة يُمكن أن تؤدي إلى استمرار عملياتها لأشهر مقبلة

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي، قوله إنّ "حماس أظهرت قدرة على الظهور مجددًا في مناطق اعتقدت إسرائيل أنها خالية من المسلّحين"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وذكر مسؤولون أميركيون، بحسب الوكالة، أنّ "تكتيكات حماس الجديدة يمكن أن تؤدي إلى استمرار عملياتها لأشهر مقبلة"، معتبرين أنّ "حماس باتت تعتمد على أساليب الكر والفر لإحباط محاولات إسرائيل السيطرة على قطاع غزة".

وقال المسؤولون إنّ "مقاتلي حماس يعتمدون على الكمائن لضرب أهداف غالبًا ما تكون خلف خطوط العدو"، بحسب تعبيرهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام تمكنوا، في عملية انزال خلف الخطوط، من اختراق السياج الزائل ومهاجمة مقر قيادة فرقة العدو العاملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، في حين أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي له خلال "اشتباك مع خلية لحماس حاولت التسلل في جنوب قطاع غزة".