ستولتنبرغ: لا خطط لنشر قوات لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا

أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أن "لا خطط لنشر قوات لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".

وكان قد أكّد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، أنّ "رئيس روسيا فلاديمير بوتين سمح لأول مرة بالأمس (في إشارة إلى تصريح له مع وكالات أنباء دولية) بإرسال أسلحتنا إلى المناطق التي هي في حالة حرب مع الدول التي تزود الأسلحة لأوكرانيا، أو بالأحرى، يتم استخدام هذه الأسلحة في جميع أنحاء بلدنا. بمعنى آخر، تلك القوى التي هي في صراع مع أميركا ودول الناتو".

وأمس، رفض بوتين تحديد الخسائر الروسية في اوكرانيا، مكتفيا بالتأكيد أنها "ادنى الى حد بعيد من الخسائر الاوكرانية، ونسبتها هي واحد على خمسة"، متوعداً "بتقديم أسلحة الى دول ثالثة تستخدمها لضرب المصالح الغربية، في حال أجاز الغرب لأوكرانيا أن تضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى".