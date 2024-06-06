"القسام": اخترقنا السياج الزائل وهاجمنا مقرّ قيادة فرقة العدو العاملة في رفح

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام تمكنوا، في عملية انزال خلف الخطوط، من اختراق السياج الزائل ومهاجمة مقر قيادة فرقة العدو العاملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أقرّ الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين إسرائيليين، في حين زعم قتل 3 مسلّحين فلسطينيين إثر "محاولة تسلل عبر السياج الحدودي قرب كرم أبو سالم"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول.

إلى ذلك، تمكنت "القسام"، بحسب ما أعلنت في بلاغ، من "تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود والقضاء عليها بالقرب من تل زعرب غرب مدينة رفح جنوب القطاع، فجر اليوم".