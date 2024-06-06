الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال اشتباك مع خلية لحماس حاولت التسلل في جنوب قطاع غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، بمقتل جندي إسرائيلي خلال "اشتباك مع خلية لحماس حاولت التسلل في جنوب قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام تمكنوا، في عملية انزال خلف الخطوط، من اختراق السياج الزائل ومهاجمة مقر قيادة فرقة العدو العاملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وكان قد اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين إسرائيليين، في حين زعم قتل 3 مسلّحين فلسطينيين إثر "محاولة تسلل عبر السياج الحدودي قرب كرم أبو سالم"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول.