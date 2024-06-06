البيت الأبيض: بيان مشترك لقادة عدد من الدول يدعو إسرائيل وحماس لتقديم تنازلات من أجل إبرام اتفاق

كشف البيت الأبيض، عن "بيان مشترك لقادة عدد من الدول يطالب حماس بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى"، موضحة أنّ "البيان المشترك صادر عن قادة الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل والنمسا ودول أخرى".

وقال البيت الأبيض إنّ نص "البيان يؤكد دعم الدول إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى وفقا للمقترح المطروح"، والذي أعلن عنه مؤخرًا الرئيس الأميركي جو بايدن، مضيفًا "البيان المشترك يدعو قادة كل من إسرائيل وحماس لتقديم تنازلات من أجل إبرام الاتفاق".