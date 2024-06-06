كشف البيت الأبيض، عن "بيان مشترك لقادة عدد من الدول يطالب حماس بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى"، موضحة أنّ "البيان المشترك صادر عن قادة الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل والنمسا ودول أخرى".
وقال البيت الأبيض إنّ نص "البيان يؤكد دعم الدول إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى وفقا للمقترح المطروح"، والذي أعلن عنه مؤخرًا الرئيس الأميركي جو بايدن، مضيفًا "البيان المشترك يدعو قادة كل من إسرائيل وحماس لتقديم تنازلات من أجل إبرام الاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: بيان مشترك لقادة عدد من الدول يدعو إسرائيل وحماس لتقديم تنازلات من أجل إبرام اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.