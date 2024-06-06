"أ ف ب": الناتو مستعد للدفاع عن أراضي التحالف لمواجهة التهديد الروسي

كشف القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي كريستوفر كافولي، لوكالة "فرانس برس"، أن "الناتو مستعد للقيام بدفاع إقليمي جماعي"، لافتاً الى أن "الدول الأعضاء في التحالف تحتاج إلى بناء المزيد من المعدات العسكرية لمواجهة التهديد الروسي". المتزايد.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أن "لا خطط لنشر قوات لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".

وكان قد شدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، على أنّ "رئيس روسيا فلاديمير بوتين سمح لأول مرة بالأمس (في إشارة إلى تصريح له مع وكالات أنباء دولية) بإرسال أسلحتنا إلى المناطق التي هي في حالة حرب مع الدول التي تزود الأسلحة لأوكرانيا، أو بالأحرى، يتم استخدام هذه الأسلحة في جميع أنحاء بلدنا. بمعنى آخر، تلك القوى التي هي في صراع مع أميركا ودول الناتو".

وأمس، رفض بوتين تحديد الخسائر الروسية في اوكرانيا، مكتفيا بالتأكيد أنها "ادنى الى حد بعيد من الخسائر الاوكرانية، ونسبتها هي واحد على خمسة"، متوعداً "بتقديم أسلحة الى دول ثالثة تستخدمها لضرب المصالح الغربية، في حال أجاز الغرب لأوكرانيا أن تضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى".