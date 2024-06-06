كشف القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي كريستوفر كافولي، لوكالة "فرانس برس"، أن "الناتو مستعد للقيام بدفاع إقليمي جماعي"، لافتاً الى أن "الدول الأعضاء في التحالف تحتاج إلى بناء المزيد من المعدات العسكرية لمواجهة التهديد الروسي". المتزايد.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أن "لا خطط لنشر قوات لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".
وكان قد شدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، على أنّ "رئيس روسيا فلاديمير بوتين سمح لأول مرة بالأمس (في إشارة إلى تصريح له مع وكالات أنباء دولية) بإرسال أسلحتنا إلى المناطق التي هي في حالة حرب مع الدول التي تزود الأسلحة لأوكرانيا، أو بالأحرى، يتم استخدام هذه الأسلحة في جميع أنحاء بلدنا. بمعنى آخر، تلك القوى التي هي في صراع مع أميركا ودول الناتو".
وأمس، رفض بوتين تحديد الخسائر الروسية في اوكرانيا، مكتفيا بالتأكيد أنها "ادنى الى حد بعيد من الخسائر الاوكرانية، ونسبتها هي واحد على خمسة"، متوعداً "بتقديم أسلحة الى دول ثالثة تستخدمها لضرب المصالح الغربية، في حال أجاز الغرب لأوكرانيا أن تضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى".
كانت هذه تفاصيل خبر "أ ف ب": الناتو مستعد للدفاع عن أراضي التحالف لمواجهة التهديد الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.