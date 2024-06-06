كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها 68 شهيدًا و235 إصابةً إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية".
وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36654 شهيدًا و83309 إصابات منذ 7 تشرين الأول 2023".
من جانبها، كشفت قناة "الجزيرة"، عن سقوط قتلى في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما أفادت عن "استشهاد طفلة في قصف مدفعي استهدف منزل عائلتها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 36654 قتيلًا و83309 إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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