بايدن: سمحنا باستخدام الأسلحة الأميركية قرب الحدود الروسية الأوكرانية ولا نسمح بضربات على موسكو

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، في حديث لشبكة "أيه بي سي"، عن "أننا سمحنا باستخدام الأسلحة الأميركية (من قبل الجانب الأوكراني) قرب الحدود الروسية الأوكرانية لمهاجمة أهداف معيّنة"، وذلك مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتقدّم الجيش الروسي في محاور القتال.

وأوضح بايدن، في تصريحه، "أننا لا نسمح بضربات على مسافة 200 ميل داخل روسيا ولا بضربات على موسكو أو الكرملين".

وأمس، علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا ومسألة السماح باستخدامها ضد أهداف في روسيا، بالقول: "يمكننا تقديم أسلحة إلى دول أخرى لضرب مصالح الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة".