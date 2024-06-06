أشارت المديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي- شعبـة العلاقات العامّة، إلى أنّ "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بتاريخ الأمس خبر انتحار أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في مركز خدمته الكائن في نقطة حراسة السّفارة السعودية"، موضحة أنّه "بنتيجة التحقيق، وبعد الاطّلاع على تسجيلات كاميرات المُراقبة، تبيّن أنّه في الساعة 07،00 من تاريخ 05/06/2024 حضر المعاون (و. ع.) أحد رتباء فصيلة حراسة السّفارة السعوديّة إلى مركز خدمته، وهو كان قيد استراحة دوريّة لمدة /24/ ساعة. ولدى وصوله، دخل إلى غرفة المنامة التي تقع خارج حرم السفارة، وأطلق النار على رأسه من مسدّسه الأميري، ليتوفّى على الفور".
وأكّدت، في بلاغ، أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء لتحديد أسباب الإنتحار"، موضحة أنّ "قوى الامن الدّاخلي تتقدّم من ذوي الفقيد ورفاقه بأحرّ التعازي".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن أكّدت انتحار أحد رتباء فصيلة حراسة السّفارة السعوديّة عبر إطلاق النار على رأسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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