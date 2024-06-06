خسارة 2 مليار يورو بعد توقف المحركات البخارية بمشروع توليد الطاقة الحرارية الأرضية بالأورومو

ياسر رشاد - القاهرة - فى خيبة أمل إثيوبية جديدة

الخميس 06/يونيو/2024 - 03:33 م 6/6/2024 3:33:31 PM

اعلنت صحيفة “ أفريكا إنتيليجينس” أن محركات مشروع “ تولو مويى ” لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية فى إقليم الأورومو بأثيوبيا قد توقفت عن العمل بسبب نفاذ الأبخرة الناتجة عن إرتفاع درجات الحرارة فى باطن الأرض، وتتبع صحيفة “ أفركا إنتيليجينس” المخابرات الفرنسية المستثمر الرئيسى فى المشروع، وكانت لجنة تمويل تكنولوجيا الطاقة النظيفة قد أقرضت الحكومة الإثيوبية 10 مليون يورو فى 2020 عن طريق وسيط فرنسى وشركة أيسلاندية بالشراكة مع الشركة الرئيسية الحكومية لتوليد الطاقة بأثيوبيا، وتدخلت الحكومة الفرنسية من خلال شركة لإنتاج الطاقة بمختلف انواعها ومقرها فى أيسلاندا بعدما غيرت وجهتها عن كينيا، الجارة الإفريقية الشرقية لإثيوبيا والتى تعتبر رائدة فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وكان من المتوقع ان ينتج مشروع “ تولو مويى” قرابة 50 ميجاوات وقد تدخل بنك التنمية الإفريقى لإستكمال تمويل المشروع عن طريق قرض ميسر تبلغ حاليا قيمته 2 مليار يورو، ولم توضح الصحيفة الفرنسية أسباب واضحة لتوقف أعمال تشغيل المشروع سوى إلقاء اللوم على الصراعات الإقليمية المسلحة فى منطقة الأورومو.