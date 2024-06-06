الدفاع المدني الفلسطيني: لا نستطيع إخراج المفقودين من تحت الأنقاض

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مدير عام الدفاع المدني في المنطقة الوسطى بقطاع غزة اللواء أبو حازم العايدي عدم التمكن من إخراج المفقودين من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة لعجز الإمكانيات.

وقال اللواء العايدي - في تصريح لقناة العربية الحدث الإخبارية - "منذ بدء الحرب على قطاع غزة والدفاع المدني يعاني من ضعف الإمكانيات وخاصة المعدات الثقيلة،كما نعاني حاليا من شح الوقود" ،وناشد المؤسسات الدولية العاملة بقطاع غزة بتحمل مسئولياتها والقيام بدورها الإنساني لتقديم الخدمات للدفاع المدني الذي يعتبر جهاز خدماتي إنسانيا بالدرجة الأولى.

وأضاف أن هناك أعدادا تقديرية لما يفوق عن 1500 شهيد مفقود تحت الأنقاض في المنطقة الوسطى فقط من قطاع غزة وأكثر من 10 آلاف مفقود في القطاع بأكمله تحت المنازل المدمرة،لافتا إلى أن هناك العديد من الاستغاثات التي تصلنا خاصة من المناطق الشرقية من قطاع غزة ولكن لعجز الإمكانيات لا نتمكن من الوصول إليها حيث تم التوقف عن العمل بالمعدات الثقيلة لعدم توفرها وخروجها عن الخدمة بسبب الاستهدافات الإسرائيلية .

ولفت إلى أن الدفاع المدني في وسط قطاع غزة موزع على 3 طواقم والتي نعمل من خلالها وتحديد الأولويات والتحرك إليها في الميدان،وقال "نعمل حاليا بالقدرات اليدوية والمعدات الخفيفة بدرجة أكبر لعدم وجود الإمكانيات الكافية من أجل انتشال الناجين والجرحى من تحت ركام المنازل المدمرة".

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد قصفت مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات شمال المنطقة الوسطى ، وتم انتشال 36 ضحية حتى الآن،فيما يتلقى عدد كبير من الإصابات العلاج داخل مستشفى شهداء الأقصى.

سول وواشنطن وطوكيو تبحث سبل تعزيز التعاون في سلاسل التوريد والتقنيات الناشئة

بحثت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان سبل تعزيز التعاون في سلاسل التوريد والتقنيات الناشئة والقطاع الرقمي وأمن البنية التحتية ، وذلك خلال الجلسة الرابعة للحوار حول الأمن الاقتصادي التي انعقدت في مدينة"سان دييجو" الأمريكية.

وأكد مسئولون من الدول الثلاث - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) اليوم الخميس - أن أنظمة الإنذار المبكر لمكاتب الأمن القومي في بلدانهم تسير بسلاسة، كما اتفقوا على البحث عن سبل للاستثمار المشترك في المعادن الرئيسية.

واتفقت الدول الثلاث على العمل المستمر لإيجاد طرق لإنشاء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي تعكس قيم السلامة والابتكار والشمولية والتي تم تحديدها كأهداف خلال قمة الذكاء الاصطناعي في سول الشهر الماضي.

وقد شارك في هذه الجلسة للحوار الرابع حول الأمن الاقتصادي، نائب مدير مكتب الأمن الوطني الكوري وانج يون جونج ونظيريه الأمريكي تارون تشابرا والياباني ياسو تاكامورا.