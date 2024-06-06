العثور على جثة سائق "توكتوك" متفحمة في مصرف قرية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهى:

عثر أهالي قرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، على جثة رجل داخل المصرف المار بقريتهم.

وقال شهود عيان، إن الجثة بها طعنات متفرقة بالجسد، وعلى مسافة ليست ببعيدة تبين وجود مركبة "التوكتوك" الخاصة به متفحمًا.

وتلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بالعثور على جثة سائق توكتوك بمصرف قرية سبك الأحد، يُدعى "محمد.ج.ا" 30 عامًا، ومقيم بقرية الخور دائرة المركز، واتخذت الإجراءات اللازمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.