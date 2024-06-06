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الصحة العالمية: وثّقنا 464 اعتداء على المرافق الصحية بغزة منذ 7 أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان، اليوم الخميس، إنها وثقت 464 اعتداء على المرافق الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحة العالمية، إلى أن الهجمات على المرافق الصحية أسفرت عن مقتل 727 شخصا وإصابة 933 آخرين وتضرر 101 منشأة صحية و113 سيارة إسعاف.

ودعت منظمة الصحة العالمية، إلى احترام القانون الدولي وتوفير الحماية الفعالة للمدنيين ومرافق الرعاية الصحية.

وهاجم طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية في منطقة مخيم 2 بالنصيرات التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مما أسفر عن استشهاد 27 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 40 نازحا في مجزرة مدرسة الأونروا بالنصيرات، بينهم 14 طفلا و9 نساء وأصاب 74 آخرين بينهم 23 طفلا و18 امرأة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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