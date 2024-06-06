قيادي في حماس: الحركة ملتزمة بمقترحها المقدم في الـ5 من مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري، اليوم الخميس، إن الحركة ملتزمة بمقترحها الذي قدمته في الخامس من مايو الجاري والذي يتضمن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة واتفاق تبادل الأسرى بالسجناء الفلسطينيين ورفع الحصار عن القطاع.

وأضاف أبو زهري، أن حركة حماس قامت بإبلاغ الوسطاء أن المقترح الإسرائيلي المقدم "غير مقبول".

وأوضح أبو زهري، أن المقترح الإسرائيلي يتحدث عن مفاوضات مفتوحة بلا سقف وعن مرحلة تستعيد فيها إسرائيل الأسرى ومن ثم تستمر الحرب مجددًا.

وأفاد القيادي في حركة حماس، أن المشروع الأميركي يعتمد على ورقة إسرائيلية ليس فيها أي إشارة إلى وقف الحرب والانسحاب.