البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 0.25%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الرئيسية 0.25% في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم الخميس لأول مرة من 9 أشهر على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد تباطؤ معدل التضخم، وفق بيان منشور له على موقعه الإلكتروني.

وبحسب بيان البنك، أن توقعات التضخم تحسنت بشكل ملحوظ، إذ انخفض التضخم بأكثر من 2.5%كما تراجع التضخم الأساسي، مما عزز المؤشرات المتوقعة التي تشير إلى ضعف ضغوط الأسعار وانخفاض توقعات التضخم على جميع الآفاق.

ويتوقع المركزي الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 2.5% في 2024، و2.2% في 2025، و1.9% في 2026.

وأكد البنك أن مجلس إدارة المركزي الأوروبي عازم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب.