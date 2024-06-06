طرق غش الأضاحي.. "البيطريين" توجه نصائح مهمة للمواطنين قبل العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

هنأت النقابة العامة للأطباء البيطريين، في بيان لها اليوم الخميس جموع المسلمين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك 2024.

وقدمت النقابة، في بيانها، مجموعة من النصائح التي تساعد المواطنين في شراء الأضاحي، ومنها:

1- أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل والأبقار والجاموس والأغنام (ضأن وماعز).

2- أن تبلغ السن المقرر شرعًا: الإبل خمس سنوات، والأبقار سنتان، والماعز سنة، والضأن ستة أشهر على الأقل.

3- أن تكون سليمة وخالية من العيوب المانعة، وهي: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، والعجفاء (التي ليس لها مخ لضعفها وهزالها).

طرق الغش أثناء بيع الأضاحي

حذر الدكتور رامي محمد فتحي، مقرر لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، من طرق الغش التي يلجأ إليها التجار عند بيع الأضاحي، منها وضع الملح في العليقة أو الماء المقدم للحيوان، ما يجعل الحيوان يبدو منتفخا وأكثر وزنًا من وزنه الحقيقي، وبرد الأسنان والقرون، للغش في عمر الحيوان، لجعله يبدو أصغر سنًا، إضافة إلى الغش في الميزان، لذلك وجب على المشتري أن يتأكد من وزن الحيوان أكثر من مرة.

ونصح "فتحي"، من ليس لديهم خبرة في الشراء باصطحاب طبيب بيطري مختص عند شراء الأضحية، لعدم الوقوع في طرق الغش المختلفة التي يلجأ إليها التجار، واختيار أفضل الأضاحي، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

1- عدم الشراء من الباعة الجائلين، لأن الحيوان يتغذى على القمامة، وتسمى في هذه الحالة (بالجلالة)، وهي حرام ذبحها وأكلها.

2- يجب أن يكون الحيوان نشيط الحركة لامع العينين ذو جلد وشعر لامع، والفتحات الطبيعية جافة.

3- لا بد من معرفة نوع العليقة التي يتناولها الحيوان، والابتعاد عن الحيوان الذي يأكل الخبز الجاف أو الذرة أو الخميرة.

4- الابتعاد عن الحيوان المربوط، لأن نسبة الدهون ستكون لديه عالية، بالتالي لن يحقق نسب تصافي لحوم عالية.

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