شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: مصر مقصد الأمان بالوحى الإلهى وأولى الحضارات ومهبط الديانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الاحتفال بذكري قدوم العائلة المقدسة الي مصر لها العديد من الدلالات وتؤكد على وحدة عنصرى الامة وأن الاحتفالية التي تقام داخل حزب الوفد الذي يحمل علمه الهلال والصليب تؤكد لي الوحدة الوطنية التي يرفع شعارها الحزب

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن مصر مقصد الأمان بالوحي الإلهي وذلك بعد ان أوحى الله عز وجل إلى يوسف النجار ان يأخذ العائلة المقدسة من فلسطين إلى أرض مصر للحفاظ على سلامة السيد المسيح من بطش الإمبراطور الروماني في رحلة استغرقت ثلاث سنوات ونصف وهذه الرحلة لها معني وتكريم لمصر وتأكيد على أن مصر هي واحة الآمان، ومصر هي المكان الذي كلّم فيه الله نبيه موسى بشكل مباشر و مصر هي البلد التي استقبلت سيدنا عيسى وأمة، لذلك يجب أن نفتخر بوطننا .

وقال رئيس حزب الوفد :"يجب أن نقدر التكريمُ الإلهيُّ لأرض مصر، ونهتم بوطننا من خلال القيام بواجبنا وأن يحسن الجميع العمل فستعود مصر لمكانها الطبيعي بين الدول لأنها أول الحضارات ومهبط الديانات".

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها اللجنة النوعية للمواطنة برئاسة صفوت لطفي مستشار رئيس الحزب لشئون المواطنة تحت شعار "مبارك شعبي مصر "وقدم الحفل عماد ابراهيم نائب رئيس لجنة المواطنة ومستشار رئيس الحزب للإدارة المحلية

وقال صفوت لطفي، مستشار رئيس الحزب لشئون المواطنة، ورئيس اللجنة النوعية للمواطنة، إن تنظيم احتفالية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر أمر يحسب لحزب الوفد الذي وضع أسس المواطنة منذ عام 1919، مضيفا أن مصر دائما وعبر التاريخ هي ارض الامن والامان وهي وطن للجميع مشيرا الي ان رحلة العائلة المقدسة تؤكد على ذلك .

وأشار عماد إبراهيم ، مستشار رئيس الحزب لشئون الإدارة المحلية ونائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، الى أن رحلة العائلة المقدسة الي مصر حدث هام لذلك حرصت اللجنة على تنظيم هذه الاحتفالية لشرح كافة التفاصيل التي تخص هذه الرحلة المباركة.

وأكد مستشار رئيس الحزب لشئون الإدارة المحلية ونائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، أن الهدف من هذه الاحتفالية هو إحياء مسار العائلة المقدسة، مشيرا الي أن حزب الوفد هو الحزب السياسي الوحيد الذي نظم مثل هذه الاحتفالية لإحياء مسار العائلة المقدسة .

وأشار إلى أن الحضور في الاحتفالية وممثل عن وزارة الآثار يؤكد على أهميتها، لافتا الى أهمية الترويج لرحلة العائلة المقدسة عالميا خاصة بعد التطوير الذي يحدث في مسار العائلة المقدسة من قبل وزارة السياحة .

ووجه القس جيروم مجدي، كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المجهودات العظيمة في تشييد وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر واعادتها مرة اخرى الى مجدها بعد ان اختفت منذ عام 1925 .

وأضاف كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد، أن الحجاج المسيحيين كانوا يزورون مسار رحلة العائلة المقدسة في الماضي ولكن منذ عام 1925 توقف هذا الامر بسبب الحروب ولكن نحن نشعر بالسعادة بعد قرار تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة وهذه الرحلة سوف تعطي مظهر خاص لمصر في السياحة الدينية.

وقال كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد، أن رحلة العائلة المقدسة استمرت ثلاث سنوات ونصف على ارض مصر وهناك ايات في الكتاب المقدس منها مبارك شعبي مصر، وهذه الآيات تعطي بركة لمصر العزيز واتمنى من القائمين على هذا الامر أن يتم الانتهاء من التطوير حتى يحدث طفرة كبيرة في مجال السياحة الدينية في مصر .

وقال الشيخ أحمد اسماعيل عابدين، مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الاوقاف، إنه عندما نتحدث عن مصر المباركة يجب أن نذكر أنه عاش على أرضها أنبياء كثر منهم سيدنا ابراهيم وسيدنا يعقوب وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وذكرها الله في القرآن والتوراة والإنجيل وهذا دليل على عمق هذه البلد التي يحبها الله عز وجل واختار لها هذا المكان الجغرافي المميز .