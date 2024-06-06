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التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم احتفالية لتكريم ذوى الهمم بالأقصر

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القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار التعاون المشترك بين أمانة التحالف الوطني بالأقصر ومؤسسة دليل الخير للتنمية وبالشراكة مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، نظمت احتفالية بمركز شباب طيبة العوامية لذوي الهمم بالأقصر لتكريمهم ودمجهم في الحياة العامة.

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن إطلاق مشروع إعادة إعمار 35 منزلًا في قرية بني زايد بمحافظة بني سويف، وذلك بتنفيذ جمعية الأورمان.

يهدف المشروع إلى تحسين حياة 35 أسرة من خلال إعادة تأهيل منازلهم وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة. وتشمل أعمال إعادة الإعمار إصلاحات هيكلية، وتجديدات للأسطح والأرضيات، وتوفير مرافق صحية مناسبة.

يأتي هذا المشروع تجسيدًا لحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على دعم تنمية المجتمعات المحلية، وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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