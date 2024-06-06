شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة محاكاة فى مجلس الشيوخ بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالانتخابات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس الشيوخ، اليوم ، جلسة نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونية والمعنيين على مستوي الجمهورية ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و النواب شريف الجابرى و احمد دياب وكيلى لجنه الشباب و الرياضة و محمد عمارة أمين السر اللجنة بمجلس الشيوخ ، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.



في بداية الفعالية القى المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس كلمة نقل فيها تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مشيدا بتجربة نموذج محاكاة المجلس الذي يستهدف إعداد جيل جديد من الشباب أكثر وعياً وانفتاحاً وإدراكاً لأهمية المشاركة السياسية والحوار المثمر في بناء مستقبل هذا الوطن.

وأضاف" أبو شقة " إننا بحاجة بالفعل إلى مزيد من هذه النماذج التي تسهم وبقوة في خلق جسور للتواصل مع الأجيال الجديدة ، وتفتح الباب أمامها للمشاركة في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وهذا لن يتحقق إلا بإتاحة الفرصة أمام الشباب لفهم الواقع وتزويدهم بالمعارف والمهارات وتدريبهم من خلال ورش العمل والمؤتمرات ونماذج المحاكاة.



وأشار " أبو شقة " إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من أخذ زمام المبادرة ودشَّن جسرًا للتواصل الدائم مع الشباب، لمعرفة مقترحاتهم وتصوراتهم حول سبل النهوض بالدولة المصرية، من خلال مؤتمرات ومنتديات الشباب التى تسهم في اكتساب الشباب المصري الخبرة والقدرة على القيادة.



وأوضح " أبو شقة " انه مع عودة الحياة إلى مجلس الشيوخ، بإقرار التعديلات الدستورية في عام ٢٠١٩، حرص المجلس منذ ذلك الحين على إثراء الحياة البرلمانية، والعمل على توسيع دائرة المشاركة السياسية وتحسين الأداء البرلماني على المستويين التشريعي والرقابى ، فضلاً عن المساهمة في العديد من الفعاليات البرلمانية العربية والدولية، وهو ما كان له عظيم الأثر في عرض رؤية مصر لقضايا العمل العربي والإفريقي، وتنمية الروابط مع المجالس التشريعية على مختلف الأصعدة.



من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي أن نموذج المحاكاة يستهدف تدريب الشباب على ممارسة الحياة النيابية ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجالس النيابية، وصقل مهاراتهم وخبراتهم، لتأهيلهم ككوادر سياسية تستطيع المنافسة في انتخابات المجالس النيابية فى المستقبل ، انعكاسا لرؤية القوة الناعمة للدولة المصرية .



وأضاف " صبحي" أن مشاركة الشباب في نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية تعكس نهجاً راسخاً في توجيهات القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان ، وتعزيز مشاركتهم في التنمية، وتمكينهم وتوفير البيئة المحفزة للإبداع لتحقيق الريادة والتميز بشتى المجالات .



فيما أعرب أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، عن خالص امتنانهم بهذا اللقاء المثمر وتقديرهم لكرم الضيافة وحسن الاستقبال ، داعين الله أن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وثمنوا جهود وزارة الشباب والرياضة ، في دعم الشباب ودمجهم في البرامج المؤهلة للمواقع القيادية.



أعضاء مجلس الشيوخ



الجلسة العامة لنموذج المحاكاة



الشباب المشاركين في جلسة المحاكاة



المستشار بهاء أبو شقة



النائب احمد دياب



النائب شريف الجابري



النائب محمد عمارة



جانب مجلس الشيوخ



جانب من الشباب



جانب من الفعاليات



جانب من المشاركين في الجلسة العامة



جلسة محاكاة



صورة جماعية



فعاليات الجلسة العامة



مناقشة الجلسة