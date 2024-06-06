شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. دراسة عن "الشباب والذكاء الاصطناعى..الفرص والتحديات" أمام الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الاسبوع القادم حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لحنة الشباب والرياضة ومكاتب لحـان التعليم والبحـــث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع " الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات)".

كما ينظر المجلس نحو ٢٤ تقرير للجان النوعية حيث من المنتظر ان يقوم باحالتها الى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها وتشمل

1- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة، بشأن " العمل على تحسين مركز مصـر فـي مؤشر القوة الناعمة".

٢- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتــب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة، بشأن " الحوافز المقدمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة تكنولوجيا المعلومات

٣- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة ، بشأن" استحداث كتالوج مشروعات للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ".

٤- تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات وعددها ٣ تقارير بشأن " إنشاء مجمع خدمات بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح و، بشأن " وضع حلول لمشكلة الصرف الصحي بقرية سيف الدين مركز الزرقا - محافظة دمياط وبشأن سرعة تنفيذ الصرف الصحي بمدينة النجوم حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ".

٥- تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة بشأن " إنشاء منصة للتجارة الرقمية والإلكترونية"، و بشأن تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية".

٦- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة ، بشأن " توفير مكان لائق لنقل وعرض المقتنيات القيمة الخاصة بمتحف وزارة التربية والتعليم ومكتبة الوثائق".

٧- تقارير لجنة الصحة والسكان وعددها خمسة تقارير عن الاقتراحات برغبات المقدمة بشأن " تحويل المركز المتميز للأمومة والطفولة ببنى سلامة - مركز منشأة القناطر - الجيزة إلى مستشفى مركزي

(ب) " وبشأن " إنشاء بنك للدم بمستشفى سامول المركزي- مركز المحلة الكبرى وبشأن" سرعة تشغيل وصيانة مبنى مستشفى ١٥ مايو المركزي".

وبشأن مراعاة البعد الجغرافي والاجتماعي في تكليف القوى البشرية بوزارة الصحة.

توفير حقن علاج الجلطة الحادة.

٨- تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة بشأن " تطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة بمنطقة اللبان بغرب الإسكندرية "و، بشأن " إنشاء مركز أبحاث إقليمي لـطـب الأسنان بمستشفى قنا العام ".

9 - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة التعليم والبحـث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة ، بشأن القضاء على الإرجاء المتكرر للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية بالمستشفيات الجامعية".

١٠- تقريرا لجنة الزراعة والري عن الاقتراحين برغية المقدمين بشأن" الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة لزيادة الاستثمار الزراعي " و، بشأن " دعم الميزانية المخصصة للبحث العلمي التطبيقي للبحوث الزراعية ".

11- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنـة التعليم والبحـــث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة بشأن "دراسة التوسع في إنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام تقنية الزراعة المائية ".

١٢- تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة بشأن " دعم أندية المرأة المعيلة بمحافظة الوادي الجديد".

١٣- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة بشأن وضع دليل تشغيل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

١٤- تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام وعددها ٣ تقارير عن الاقتراحات برغـيـات بشأن " وضع استراتيجية للتراث الشعبي لأهميته في ترسيخ الهوية الوطنية "و، بشأن: افتتاح مقابر الجبل الغربي الأثرية بأسيوط للزائرين بعد أن تم ترميمها لتنشيط السياحة. تطوير المربع الأثري بشارع محمد باشا محمود القيسارية سابقا بأسيوط وترميم الوكالات المملوكية بالشارع شلبي - لطفي – ثابت) وحمام ثابت

الأثري وتحويل المنطقة لمقصد سياحي متكام

