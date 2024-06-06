فضل الله دعا لابعاد القطاع العام عن التدخلات السياسة التي أسهمت في تراجع مستواه وانتشار الفساد

وضع منسق اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في جبيل وكسروان حسن عمرو، العلامة السيد علي فضل الله، "في الجولة التي يقومون بها من اجل السعي لتحقيقها لرفع الغبن والظلم عن الموظف في ظل ما نعيشه من أزمات اقتصادية واجتماعية"، مشيرا إلى أن "ما يمثله هذا البيت من رمزية ومرجعية وطنية لدى الجميع واضعا كل خبراتهم العملية والقانونية في تصرف مؤسسات المرجع فضل الله".

من جهته رحب فضل الله بهذا "الوفد المتنوع والذي يمثل لبنان التنوع والتعايش، لان الفقر والحرمان والغبن لا يميز بين هذه الطائفة وذلك المذهب"، مقدرا "الجهود التي يبذلها القيمون على هذا اللقاء"، داعيا إلى" الاستمرار بهذه التحركات التي لا بد في النهاية من ان تثمر على أرض الواقع".

وأكد " أهمية القطاع العام في بناء أي دولة وهو ركيزة أساسية في النهوض بهذا الوطن"، مبديا خشيتة من ان "هناك توجهاً لضرب هذا القطاع لمصلحة الخصخصة من خلال ما نشهده من استشراء الفساد في إدارات الدولة والحديث عن عدم كفاءة الموظفين "، معتبرا انه" من الظلم تعميم الاحكام المسبقة على كل العاملين في الدولة "، داعيا إلى "ضرورة حماية هذا القطاع وتعزيزه من خلال التشريعات القانونية والتقدمات".

ودعا إلى" ابعاد القطاع العام عن التدخلات ال​سياسة​ والتجاذبات التي أسهمت في تراجع مستواه وانتشار الفساد والرشاوى"، مشيرا إلى "ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة لمواجهة ذلك والخضوع لسيادة القانون إضافة إلى العمل على تطوير مهارات الموظفين على مختلف المستويات".

ودعا العاملين إلى "الوحدة في تحركاتهم ومطالبهم ولا تفرقهم الاختلافات والانقسامات التي تجهض مطالبهم المشروعة".