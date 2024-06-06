هاشم التقى سليم: للعمل في المستقبل القريب على انصاف المالكين للعقارات وتعديل الاسعار بعد الانهيار

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان "تجاوب وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، لمراجعتنا له بما يخص حقوق اصحاب الاملاك المشغولة من قبل قوات اليونيفل رغم قيمتها الزهيدة بعد انهيار العملة، يؤكد حرصه هذا الحق، اذ عمل على تحويل الوثيقة المطلوبة لوزارة المال ليتم تأمين المبالغ المستحقة لاصحابها".
وشكر هاشم سليم على "متابعة هذا الملف"، متمنيا عليه "العمل في المستقبل القريب لضرورة انصاف المالكين للعقارات وتعديل الاسعار بعد الانهيار الذي حصل للعملة الوطنية".
في سياق منفصل، عرض وزير الدفاع مع النائب رائد برو لآخر المستجدات في البلاد.
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