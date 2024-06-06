افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، عن أن "فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية مركز البقاع الغربي وعناصر المديرية العام للدفاع المدني، اسرعت إلى إطفاء الحريق الكبير الذي شب في منطقة الشميسة خراج بلدة سحمر، والذي تمدد إلى الأراضي الزراعية نتيجة حركة الرياح وارتفاع درجات الحرارة، ولا يزال العمل قائما على تطويق الحريق وإخماده بالتعاون مع أهالي البلدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الدفاع المدني يعمل على اخماد حريق شبّ بمنطقة الشميسة نتيجة حركة الرياح وارتفاع درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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