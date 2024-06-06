أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أنّه يجب على لبنان الرسمي ان يكون لديه موقفاً واضحاً مع سوريا خاصة فيما يتعلق بملف النازحين".
وحول توقف شركة "توتال" عن الحفر في البلوك رقم 9، قال فياض في حديث لقناة "الجديد": "ننتظر تقرير الحفر لنى إن كان مقنعًا"، موضحًا أنّه "كانت لدى الشركة أسبابها الفنية، ولست متأكدًا إذا كان هذا الموضوع مرتبط بما حصل في غزة"، وحثّ "توتال" على الإسراع في تسليم التقرير.
وحول ملف الاستكشاف بشكل عام، رأى فياض أنّ السياسة لها دور، وحين حصلت الحرب على غزة "غابوا الجماعة"، في إشارة إلى "توتال".
كانت هذه تفاصيل خبر فياض حثّ "توتال" على الإسراع بتسليم تقرير الحفر بالبلوك رقم 9: السياسة لها دور في ملف الاستكشاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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