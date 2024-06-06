البيسري عرض مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية لسبل التعاون وبحث مع مسؤولة التعاون ببعثة الإتحاد الأوروبي بملف النازحين

عرض المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس، بحضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دو وال، سبل التنسيق والتعاون.

وكان البيسري قد بحث مع مسؤولة التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان اليساندرا فيازير في ملف النازحين السوريين.

في سياق منفصل، تداول المدير العام للأمن العام مع نورا جنبلاط يرافقها النائب وائل أبو فاعور في الأمور الداخلية وموسم السياحة ومهرجانات الصيف.