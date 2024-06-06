سلام تلقى من رئيس المجلس الاقتصادي العراقي دعوة للمشاركة في ملتقى العراق للاستثمار

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في مكتبه، رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم المسعودي البغدادي والوفد المرافق. وقدّم البغدادي صورة عن تطور الوضع الاقتصادي والاستثماري في العراق، وبحث سبل التعاون بين لبنان والعراق في المجالات ذات الاهتمام المشترك اقتصادياً، تحديداً في مجالات التجارة والاستثمار.

واعلن البغدادي اطلاق ملتقى العراق للاستثمار بين 2 و3 تشرين الثاني 2024 في بغداد، وبهذه المناسبة سلّم سلام اوّل دعوة رسمية لحضور الملتقى.

من ناحيته، شكر سلام للبغدادي "المبادرة وثقته بلبنان والشعب اللبناني، وتقديره لاعلان الملتقى من لبنان ومن وزارة الاقتصاد والتجارة"، مؤكّدًا حضور الملتقى "على رأس وفد اقتصادي لبناني رفيع بنكهة جديدة ومميزة".

ولفت إلى أنّ "اللقاء يأتي في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما بين المؤسسات المهنية والاقتصادية والقطاع الخاص والعام في لبنان والعراق، بالاضافة الى تعزيز التعاون المشترك ضمن محاولات شتّى لابقاء لبنان على جدول الاهتمام الاقليمي وشريك مؤثّر في العالم العربي والدولي".