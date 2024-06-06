جنبلاط أبرق الى ولي عهد دولة الكويت مهنئا: نتطلّع معكم إلى تعزيز سبل التعاون والتلاقي

أبرق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، مهنئا بـ"تعيينه وليا للعهد، متمنيا له التوفيق ولدولة الكويت التقدم والاستقرار".
وجاء في البرقية، "بخالص المحبة والتقدير نتقدم من سموكم الكريم بأحر التهاني لمناسبة تعيينكم وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة، ونتطلّع معكم إلى تعزيز سبل التعاون والتلاقي التاريخي والمستمر، راجين لسموكم كل التوفيق، ولدولة الكويت أميرا وحكومةً وشعبا ومؤسسات المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار".
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