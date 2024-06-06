أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّه "بعد القصف المدفعي الإسرائيلي الذي تعرضت له أطراف بلدة رميش، اندلع حريق في الحرش، وعند وصول فرق إطفاء الدفاع المدني التابع لبلدة رميش لإطفاء الحريق قام الجيش الإسرائيلي باستهداف محيط تواجدهم بقذيفة مدفعية لمنعهم من الإطفاء، فما كان على فريق الإطفاء الا مغادرة المكان للمحافظة على حياتهم، ولم يتعرض اي منهم لأذى".
هذا، وأكّد أنّ "غارة من مسيرة استهدف سيارة من نوع رابيد على طريق عيترون- بنت جبيل، حيث أُصيب مدني بجروح طفيفة بحيث حالت العناية الإلهية أن لا يصاب الرابيد بالصاروخ".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مدنيّ بغارة إسرائيلية على طريق عيترون بنت جبيل وقصف مدفعي قرب فرق حاولت إطفاء حريق برميش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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