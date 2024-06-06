لجنة الاعلام ناقشت مواضيع تتعلق بالاتصالات واطلعت على أجوبة وزارة الاتصالات واقترحت مناقشتها بحضور الوزير

أعلنت لجنة الاعلام والاتصالات بعد جلسة برئاسة رئيسها النائب إبراهيم الموسوي، انها "ناقشت مواضيع تتعلق بالاتصالات، واطلعت على الأجوبة التي أرسلتها وزارة الاتصالات اليها. وتباحث النواب بمضمونها، واقترح أعضاء اللجنة على رئيسها إجراء مناقشة تفصيلية لأجوبة وزارة الاتصالات في حضور الوزير لكشف الغموض ومعرفة المزيد من التفاصيل حول المواضيع المطروحة. ثم تطرقت اللجنة الى مواضيع أخرى لها علاقة بالمحتوى الإعلامي وما تبثه القنوات التلفزيونية والنظر في كيفية تطويره وتحديثه، ليواكب العصر مع المحافظة على الهوية الوطنية والبصمة الثقافية للبنان". واكد المجتمعون "الدور الأساسي الذي يلعبه الاعلام في الكشف عن الحقائق ونشر المعرفة".

كما بحثت في "كيفية المساعدة في ايجاد خطة للوصول بقطاع الاتصالات الى‎ درجة عالية من التطور والفعالية".