كلية العلوم السياسية في جامعة الحكمة افتتحت دورة تدريبية لديبلوماسيي وزارة الخارجية برعاية بو حبيب

افتتحت كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة برعاية وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، دورة تدريبية لديبلوماسيي وزارة الخارجية والمغتربين حول موضوع المحكمة الجنائية الدولية، آلية عملها، اختصاصها، وإشكالية انضمام لبنان لنظام روما، في حضور عميد الكلية البروفسور انطونيوس أبو كسم وأعضاء مجلس الكلية.

وأكد بوحبيب "ضرورة اضطلاع الديبلوماسيين اللبنانيين بالقانون الدولي ومواده كافة، منعا للوقوع بأخطاء ديبلوماسية تؤدي بلبنان الى التنازل غير الارادي عن بعض مكونات سيادته".

بدوره اشاد عميد الكلية البروفسور انطونيوس أبو كسم أبو كسم، بـ"دعم بوحبيب الكامل لجامعة الحكمة وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية. كما قدم شرحا موجزا عن نظام روما - والاعلان بموجب المادة 12 فقرة 3 منه بشكل خاص، وخصوصا لناحية خطورتها على لبنان من حيث فتح أراضيه وجلب رجاله للتحقيق الدولي في حين تمنع إسرائيل عن ذلك".

وكان رئيس الجامعة جورج نعمه قد استقبل بو حبيب الذي جال في أقسام كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية.